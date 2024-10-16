16/10/2024 15:32

【施政迴響】證券及期貨專業總會對未有提及下調股票印花稅感失望

《經濟通通訊社16日專訊》香港證券及期貨專業總會對行政長官李家超今天在施政報告中提出的多項金融相關措施表示歡迎和支持。這些措施充分顯示了政府推動香港作為國際金融中心持續發展的決心和策略。然而，該會對於施政報告未有提及下調股票印花稅表示失望，並認為這是進一步鞏固香港金融競爭力的一項重要議題。

該會再次強調，隨著全球經濟前景充滿不確定性以及金融市場競爭日益激烈，適時調低股票印花稅對提升香港金融市場的吸引力至關重要。當前的印花稅水平在一定程度上抑制了市場的流動性，並增加了投資者的交易成本，削弱了香港與其他國際金融中心的競爭力。該會建議政府審慎考慮制定中長期策略，逐步降低股票印花稅，並最終取消該稅項。這一舉措將有助於提升市場的交易量，吸引更多企業在香港上市，促進金融創新，從而創造更多就業機會，帶動經濟增長。

此外，該會希望政府在進一步調整金融市場政策時，能夠與業界保持緊密溝通，協調推動有助於市場健康發展的方案，特別是在提升市場透明度和加強投資者保護方面，以確保香港市場的長期可持續性。

該會對於政府計劃擴大稅務寬減適用範圍，尤其是涵蓋基金及單一家族辦公室的交易範疇表示高度支持。這一措施將進一步提升香港作為國際資產管理和財富管理中心的地位，吸引更多資金流入香港，推動資本市場的進一步發展。該會期待與政府進行深入交流，探討具體的稅務寬減措施，並在政策制定過程中提供專業意見。(bn)