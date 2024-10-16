16/10/2024 15:58

【施政迴響】信保局：樂見政府對香港出口商積極支持

《經濟通通訊社16日專訊》香港出口信用保險局公布，歡迎施政報告內多項措施支持香港出口商，當中包括建議香港信保局保單的最高彌償率提高至最高95%，增加對香港出口商的保障及幫助他們拓展新興市場，信保局並即時為香港出口商就中國內地、東盟及中東買家提供20個額外的免費信用評估服務，為期一年，以鼓勵香港出口商在該等國家地區發掘更多出口商機，開拓有潛力的市場。

香港信保局諮詢委員會主席吳宏斌表示，樂見政府對香港出口商的積極支持，充分反映政府高度重視出口業界發展。鑑於外圍環境複雜多變，提高信保局保單的最高彌償率，由原有的90%調整至可最高95%，將會加強對香港出口商的保障及競爭力，讓他們更積極爭取訂單。在立法程序後，信保局會盡快因應實際情況逐步調整符合條件的保單的賠償率，並預期大部分中小企保戶可受惠。此外，信保局加大支持力度，投入更多資源，即時為香港出口商就中國內地、東盟及中東買家提供20個額外的免費信用評估服務，免費服務的數量亦是歷年最多，是希望可以鼓勵香港出口商把握該等具備發展潛力市場的機會，亦反映信保局堅定支持出口貿易。

另外，信保局致力發掘電子商貿，特別是國際市場，為香港企業帶來的潛力和機遇。有關擴大對電商的融資支援方面，信保局將與本地銀行合作推出以替代數據承保的貿易信用保險，以鼓勵及支持香港企業更易獲得貿易融資，發展跨境電子商貿。有關合作計劃的細節將於短期內公布。(bn)