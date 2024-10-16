16/10/2024 16:00

【施政迴響】昇世集團：歡迎政府提出優化新資本投資者入境計劃

《經濟通通訊社16日專訊》昇世集團對於最新一份施政報告提出優化「新資本投資者入境計劃」及家族辦公室等政策表示歡迎。計劃即日起容許投資住宅物業，成交額須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

昇世集團主席兼行政總裁陳學彬表示，上述優化政策能顯著提升計劃吸引力，豐富多元資產配置，更方便參與者未來長遠在香港落戶發展。

另外，政府宣布將與業界進行諮詢，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。同時積極爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。政府還將全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。(bn)