16/10/2024 16:34

【施政迴響】高力：按揭成數上限調整有助推動大額物業交易

《經濟通通訊社16日專訊》對於按揭成數上限調整，高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，此前針對自用住宅物業樓價在3500萬元以上，或非住宅物業的按揭最高為在六成，現時政府進一步放寬按揭上限，加上進入減息周期，借貸成本將相應下降。隨著市場成交趨向活躍，這一舉措將有助用家及投資者獲得更大的流動性，進一步推動大額物業的交易量，從而促進市場的整體復甦。

對於優化「新資本投資者入境計劃」，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，預料措施將有助推動本地豪宅物業成交，吸引超高資產淨值人士入境和落戶，惟對一般住宅市場的影響相對輕微。

政府將致力打造啟德體育園為體育和盛事地標，及於年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》以打造香港旅遊新面貌。高力研究部主管李婉茵認為，政府的新舉措與現時海外旅客消費習慣轉變一致，另外，港府擬向中央申請恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注、擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍，以及放寬東盟旅客旅遊及商務「一簽多行」申請門檻等增加入境旅客措施。連同其他促進旅遊發展措施如遊艇旅遊等，有望吸引高消費旅客，進一步刺激旅遊業和飲食業復甦，對核心區一線零售及酒店業有支持。(bn)