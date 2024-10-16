16/10/2024 16:36

【施政迴響】保誠保險歡迎加強大灣區醫療協作及深化醫療體系改革

《經濟通通訊社16日專訊》保誠保險香港行政總裁林智剛表示，保誠歡迎最新施政報告中就加強大灣區醫療協作及深化醫療體系改革提出的多項舉措，相信新措施將有助滿足大眾殷切的醫療需求，提升醫療健康服務質素。熱切期待政府將於明年內公布的《中醫藥發展藍圖》，進一步提升市民對中醫藥的認識，使中醫藥的應用在醫健路上更為普及。

在大灣區醫療協作方面，他表示，保誠於2024年上半年收到的中國內地跨境醫療個案與去年同比增加17%，顯示大灣區醫療跨境需求殷切。有見及此，保誠早前推出覆蓋內地醫療網絡的醫療保險計劃，覆蓋超過14000間二級或以上的內地指定醫院，冠絕業界。

他續指，藥械跨境應用和醫療券的適用範圍已擴至大灣區內指定的醫療機構，作為一間具前瞻性的公司，保誠也已夥拍這些醫療機構，更妥善配合政府持續推動粵港跨境醫療的發展。(bn)