16/10/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.54726 -21.203 一周 4.50821 -9.179 兩周 4.43952 -11.185 一個月 4.36798 -5.452 兩個月 4.3128 -1.565 三個月 4.32274 -0.5 六個月 4.1756 -0.071 一年 4.07488 -0.143

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今日全線下跌，其中隔夜息下跌21基點，報4.54726厘，為一周低位，而與樓按相關的一個月拆息則回落至4.36798厘，見兩周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.32274厘。長息方面，六個月期及一年期分別跌至4.1756厘和4.07488厘。港元匯價今早在7.7660-7.7700之間上落，最新報7.7684。(cl)資料來源：香港銀行公會