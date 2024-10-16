16/10/2024 11:23
《港元利率》拆息全線下跌，一個月拆息創兩周新低
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今日全線下跌，其中隔夜息下跌21基點，報4.54726厘，為一周低位，而與樓按相關的一個月拆息則回落至4.36798厘，見兩周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.32274厘。長息方面，六個月期及一年期分別跌至4.1756厘和4.07488厘。
港元匯價今早在7.7660-7.7700之間上落，最新報7.7684。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.32274厘。長息方面，六個月期及一年期分別跌至4.1756厘和4.07488厘。
港元匯價今早在7.7660-7.7700之間上落，最新報7.7684。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.54726
|-21.203
|一周
|4.50821
|-9.179
|兩周
|4.43952
|-11.185
|一個月
|4.36798
|-5.452
|兩個月
|4.3128
|-1.565
|三個月
|4.32274
|-0.5
|六個月
|4.1756
|-0.071
|一年
|4.07488
|-0.143
資料來源：香港銀行公會