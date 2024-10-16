16/10/2024 18:43

【施政迴響】OneDegree：調整按揭成數上限有助市民上車

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份施政報告，在放寬住宅按揭條款方面，不論價值、是否自置、自用與否，一律調整至七成；供款入息上限調整至五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

OneDegree表示，措施放寬後，不論用作自住或出租的物業可更容易取得更高成數的按揭，資金成本下降，相信將有更多人計劃「上車」。

OneDegree副行政總裁周美華表示，置業是重大決定，除了要考慮按揭等資金成本問題外，亦需要為物業保障做足準備。OneDegree一向以客戶為先，火險及家居保險於香港市場已推出多年，仍能以市場獨有優勢吸引港人「轉會」投保，截至今年8月，OneDegree火險的每月平均收入較首年推出時的每月平均收入大幅增加5.1倍，家居保險增幅則為2.5倍，可見市場認受性大幅提升。(bn)