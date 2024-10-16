16/10/2024 17:43

【施政迴響】滙豐林慧虹:歡迎各項深化與內地市場互聯互通措施

《經濟通通訊社16日專訊》滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港是一個國際城市，以其開放性，及作為中國與世界各地超級連繫人的獨特地位而著稱。該行一直提倡香港應該把握在財富管理、大灣區、人民幣國際化和數字經濟等機遇。因此，該行樂見施政報告採取全方位措施，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

她指出，該行歡迎各項深化與內地市場互聯互通和豐富人民幣業務的措施，以及其他積極進取的策略，包括吸引來自中東的大型主權財富基金和家族辦公室等國際資產和財富管理機構，以香港作為其區域擴展的基地、建立黃金交易市場，以及加強綠色金融生態系統等。

她提及，最新的房地產市場措施可望為市場注入動力，該行將繼續支持客戶的按揭需要，同時確保審慎的風險管理。(bn)

