16/10/2024 17:51

【施政迴響】周大福人壽:歡迎強化香港國際風險管理中心地位措施

《經濟通通訊社16日專訊》周大福人壽公布，歡迎施政報告強化香港國際風險管理中心地位及推動香港綠色金融發展的措施。公司全力配合香港保險業聯會加速香港保險業成為大中華區基礎建設投資的機構投資者，並通過對環境、社會及管治(ESG)工具的資本配置下，加快轉型至低碳經濟。公司全力支持香港特區政府在已實施的風險為本資本框架下，促進保險業界對基礎建設相關資產的保險投資。

集團又指，樂見政府進一步強化香港在國際風險管理中心的地位，運用公司自身優秀的風險管理能力和專業知識，配合區內和國家其他策略發展，以滿足日益增加的保險需求。

另外，周大福人壽樂見政府加強大灣區醫療協作，擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至大灣區九個內地城市；利用醫健通平台，擴大跨境醫療紀錄互通。這不僅為香港居民提供更多元化的醫療選擇，也有助舒緩本地公共醫療系統的壓力。(bn)