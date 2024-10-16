16/10/2024 10:27

《基金觀點》施羅德：中東衝突或令油價上漲，影響通脹致利率上升

《環富通基金頻道16日專訊》施羅德投資能源基金經理Malcolm Melville及資深新興市場經濟師David Rees指，儘管投資市場反應至今相對平靜，但油價上漲或會影響通脹，並導致利率上升。最近中東衝突有加劇的趨勢。從投資的角度來看，在這種地緣政治風險升溫的情況下，投資者主要應該問的是：「這事件對市場的影響機制是甚麼？」換句話說，「這將如何影響通脹、利率和經濟增長？」油價最近已經攀升至每桶80美元以上，而在9月初曾跌至每桶約70美元。最近的價格上漲顯示，投資者可能愈來愈擔心該衝突對石油供應的影響。



*以色列或襲哈爾克島石油設施，OPEC備用產能可抵銷損失*



Malcolm Melville表示，首先要說的是，若不考慮石油輸出國組織(OPEC)的提議，2025年為止的供需情況相對平衡。發達市場減息以及中國最近的經濟刺激措施可能會帶動需求增加，但預計需求的增長將被各個生產國的小幅增產計算在內。然而，OPEC近年來為穩定石油價格而削減供應，面對疲軟的需求，削減供應導致OPEC失去了其市場佔有率，尤其是美國。OPEC計劃從2024年12月開始恢復額外供應。其備用產能目前非常充足，大約每天有500萬至600萬桶，而環球石油日需求量為1.02億桶。這可能意味著石油過剩的局面將逐漸浮現。

投資者的一個擔憂是，以色列可能會針對伊朗在波斯灣哈爾克島(Kharg Island)的石油設施。伊朗每天出口的170萬桶石油大部分來自哈爾克島。這是全球最大的石油田之一，曾在1980年代伊朗與伊拉克戰爭期間被伊拉克攻擊並損壞。如果以色列想要影響伊朗的石油出口能力，哈爾克島石油終端是一個真正的瓶頸。而他們可能會認為現在是時候這麼做，因為OPEC的備用產能可以抵銷伊朗石油的損失。然而，如果以色列通過摧毀哈爾克島石油田武器化使石油武器化，伊朗可能會報復，並可能採取行動干擾霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)。霍爾木茲海峽位於伊朗海岸，水域非常淺，雙向航運航道僅有兩英里寬。約兩成的石油流量經這個策略性瓶頸位。



*若伊朗暗示對霍爾木茲海峽採取行動，油價或飆至147美元*



如果以色列攻擊伊朗在哈爾克島的石油設施，環球油價可能會跳升至每桶85至90美元左右，這對市場來說是可控的，這也是2024年4月油價的水平。但一旦伊朗暗示他們可能對霍爾木茲海峽採取行動，油價可能會急劇上漲。油價回到每桶147美元的歷史高位並非完全沒有可能，因為這將可能導致市場失去兩成的供應。

市場或會質疑為甚麼伊朗會想關閉霍爾木茲海峽，因為這將影響其自身的石油出口能力。然而，如果他們的石油田因以色列的軍事而停運，那麼他們無論如何也無法出口石油。而且，他們不一定需要完全封鎖霍爾木茲海峽，而是可以攻擊油輪、延遲石油流，並讓以這條路線出口石油的可行性受到質疑。總結來說，雖然OPEC擁有大量備用產能，但供應嚴重中斷的風險正在增加。未來油價走勢將取決於這兩者之間的平衡。



*油價突破100美元並持續一段時間，才對通脹前景有實質影響*



David Rees表示，這不是施羅德投資的基本情境，但一年前已經模擬了「中東戰爭」的經濟情境。這是一個低概率、高影響的情境。當第一次模擬時，假設這將略微削減環球經濟增長。該情境在世界其他地區的主要影響是通過油價，這將導致通脹高於基線預測。在這種情境下，油價將攀升至每桶100美元以上，甚至可能達到150美元。然而，到目前為止，油價仍難以突破每桶80 美元的水平。

需要看到油價突破每桶100美元並持續一段較長的時間，才能對通脹前景產生任何實質性的影響，或對各國央行當前的利率政策施加壓力。(wa)