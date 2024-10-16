16/10/2024 10:54

《投資展望》安本看好股票及債券，策略增持美元對沖地緣政策風險

《環富通基金頻道16日專訊》安本發布對第四季度的宏觀經濟和投資前景展望。總體而言，鑑於貨幣寬鬆和預期的「軟著陸」，安本仍對股票和債券持正面看法，但已策略性地增持美元，以對沖美國大選結果和地緣政治風險。



*料美國經濟增長保持正值，中國刺激措施正逐步加強*



中東緊張局勢加劇對前景構成風險，但油價必須進一步大幅上漲才能阻止央行進一步降息。同時，由於美國總統大選兩名主要候選人的預期差距很小，特朗普獲勝的可能性為50%，安本認為貿易和財政政策可能會引發通脹。然而，無論誰最終入主白宮，中期內市場面臨的更大風險是經濟衰退，而不是通脹。

安本認為企業盈利存在持續的基本支持，以及相信持有較長存續期(Duration)的好處。但隨著當前的宏觀環境從負供應衝擊轉向潛在的負增長衝擊，債券和股票的表現應該從正相關性轉變為負相關性，從而產生自然的多元化效果。近幾個月的情況就是如此，存續期資產在股市調整期間表現良好。

安本首席投資主任Peter Branner表示，地緣政治不確定性將影響本季及往後的發展，為安本的基礎情境假設帶來幾個重大風險，一是中東衝突進一步升級，導致油價和地緣政治風險溢價大幅飆升，另一個是美國主導的經濟衰退風險。然而，縱觀風險，預測美國經濟增長將降溫但仍保持正值，圍繞央行目標的通脹、全球降息周期，以及初步相信中國的刺激措施正在逐步加強。就投資機會而言，雖然今年至今股票和債券都表現良好，但看到對企業盈利的持續基本支持，以及考慮到涉獵存續期風險的好處。房地產領域有吸引的地方，同時安本在策略性地增持美元，因為美國大選結果預期為五五之比。



*美科技股有別過去泡沫時期，對新興市場股票看法溫和正面*



股票方面，主動的貨幣寬鬆和出現軟著陸應該會支持涉獵企業風險。最近的企業財報季出現了正面的修正，盈利增長擴展到周期性產業應該會支撐股價。雖然美國股市估值較高，但安本認為科技股的高利潤率、高自由現金流量和強勁的資產負債表使它們有別於過去泡沫時期的情況。

安本也同時對新興市場股票的看法轉為溫和正面。中國政策寬鬆程度發生了重大改變，可能導致中國股市大幅被重新定價。然而，需要持續的支持來抵銷房地產市場的結構性阻力。



*對存續期看法正面，高配全球政府債券和新興市場本幣債券*



債券方面，安本對存續期的看法仍然正面，高配全球政府債券和新興市場本幣債券。然而，考慮到存續期資產和新興市場貨幣的反彈程度以及特朗普當選總統帶來的風險，新興市場本地債券的置信水平被下調。

由於利率在上個季度發生了變化，目前存續期在策略性配置中可能是中性。但隨著安本預期未來12至18個月範圍內經濟衰退風險上升，配置一定存續期是明智的。



*對直接投資房地產看法正面，美大選前策略性增持美元*



安本對全球直接投資房地產的看法升為正面，並認為上市房地產、英國和歐洲等地區以及住宅、酒店、學生住宿、數據中心和物流等行業最具吸引力。全球房地產市場（尤其是英國和歐洲）以及辦公室市場出現了深度估值調整。然而，這個過程現在看起來已經基本完成。房地產的收益率溢價，尤其是在政策利率下調的情況下，正在吸引資本回流該資產。隨著住戶繼續整合到切合未來的物業中，有限的供應正支持租金價值增長。

安本意識到美國大選是全球經濟的主要風險，並分析了美國的各種選舉情景，試圖了解不同的選舉結果如何影響資產價格和投資組合。因此，安本在美國大選前在策略性地增持美元。在經濟軟著陸的基本情景假設下，安本預計美元在中期內將小幅貶值。但如果特朗普獲勝，美元可能會升值並對沖其他資產的潛在損失。



*通脹風險仍受多個因素影響，降息周期有很大落實空間*



安本預計全球經濟將軟著陸，並且不再那麼擔心低失業率和強勁工資增長帶來的超調通脹風險。誠然，全球通脹風險仍受多個因素影響，包括油價大幅上漲以及中東緊張局勢加劇導致全球供應鏈中斷。

儘管軟著陸為基本情景假設，安本指，美國經濟正在放緩，製造業和房地產等對利率敏感的行業陷入困境，財政支持也在減弱。這種放緩有可能演化成更具破壞性的經濟收縮。這種經濟背景令安本預計全球降息周期將持續，並繼續判斷全球均衡利率仍相對較低，名義利率約為2至3%。儘管這項判斷存在很大的不確定性，但在疫情爆發之前壓低均衡利率的許多結構性因素仍然廣泛存在。近期名義增長大幅放緩也顯示政策立場一直偏緊。因此，在利率回歸更中性的利率環境之前，全球降息周期還有很大的落實空間，甚至有可能採取更為進取的立場。(wa)