16/10/2024 08:58

《互聯互通》北向資金季度持股數據首公布，三季度持股市值逾年高

《經濟通通訊社16日專訊》北向資金三季度持股數據昨日公布，這是滬深港通機制調整後，北向資金季度持股數據首次公布。

與北向資金日頻數據停更前的8月16日相比，截至三季度末（9月30日），北向資金持股量增加約74億股；持股量增加以及股價整體上漲，北向資金三季度末持股市值較8月16日的1.91萬億元（人民幣．下同）增加近5000億元，持倉總市值創出一年多新高。

從個股數據來看，8月16日至9月30日期間，北向資金持股數量增幅較大的個股主要集中在銀行、電力等傳統高股息方向上。工商銀行(滬:601398)、永泰能源(滬:600157)獲北向資金增持超2億股；京滬高鐵(滬:601816)、中國核電(滬:601985)、浦發銀行(滬:600000)、中國建築(滬:601668)等個股獲增持超1億股。

自9月24日一系列增量政策發力以來，北向資金成交活躍度顯著回暖。興業證券統計顯示，9月24日至9月30日，北向資金累計成交超1萬億元，佔全A成交額的比例為14.7%。興業證券策略團隊認為，隨著中國股市回暖及經濟企穩，資本追逐利潤的本性下，海外資金有望興起新一輪配置中國股市的熱潮。(lc)