16/10/2024 09:09

【聚焦人幣】銀聯與越南國家支付公司推動中越二維碼支付互通

《經濟通通訊社16日專訊》近日，銀聯國際與越南國家支付公司(NAPAS)在越南首都河內簽署合作備忘錄，約定深化二維碼跨境互聯互通合作，推動銀聯二維碼錢包和越南本地錢包在對方網絡掃碼支付，提升中越人員跨境支付體驗。據了解，此次是在技術上實現了二維碼支付的雙向合作，即越南人到中國、中國人到越南，都可以在對方的受理網絡進行二維碼支付。

中國銀聯國際董事長董俊峰在簽約儀式上表示，這一合作模式已在東盟國家廣泛落地，此次合作是最新成果，將為中越居民跨境往來提供便捷金融支付服務，「銀聯作為國家重要金融基礎設施和全球領先的國際卡組織，在完善自身受理網絡建設的基礎上，積極推進與境外本地支付網絡互聯互通，共建開放、包容的支付生態環境。」董俊峰說。

越南國家支付股份公司(NAPAS)是越南最大的清算組織，可以對標中國銀聯在國內的角色。NAPAS做為越南支付系統的重要金融基礎設施，為越南的支付市場實施和建立國內芯片卡的標準，為零售交易建立電子清算自動化系統，並為越南非現金支付的發展提出解決方案。(lc)