16/10/2024 08:59

【傾力救市】外媒指中國連推刺激措施，目的是救助瀕崩潰地方政府

《經濟通通訊社16日專訊》中國近期接連推出刺激措施，《華爾街日報》引述接近中央決策層的官員和政府顧問透露，國家主席習近平希望救助瀕臨崩潰、債務纏身的地方政府並重振股市，但不要偏離讓中國向工業和技術強國轉型的重心。習近平近來一再強調要發展「新質生產力」，讓中國經濟走出低潮。



*沒有具體計劃大幅刺激民間經濟*



消息人士表示，近期目標不是大規模刺激需求，北京當局的重點還是聚焦於疏通地方政府財政、對銀行金融體系「去風險」；至於外界期待已久的大幅刺激民間經濟需求的做法，北京目前沒有具體計劃。

有分析師估計，中國今年新發的特別國債規模可能接近2萬億元人民幣（2840億美元），這項具體金額可能在本月稍後舉行的人大常委會中獲得通過。但是，這筆錢並非用來進行大規模財政刺激，而是用於地方政府債務置換及向國有銀行注資。

報道引述多名官員指出，中央正在對一些債台高築的地方政府實行預算限制，以換取中央政府的資金支持。雖然此舉顯示中國政府試圖推行急需的財政紀律，但也可能導致這些地方政府減少支出，從而加劇中國的通縮問題。(ry)