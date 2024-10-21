16/10/2024 18:00

【傾力救市】工銀銀證轉帳指數近11個交易日僅2天為負

《經濟通通訊社16日專訊》工銀銀證轉帳指數成為市場冷熱的風向標之一。據內媒消息，最新數據顯示，工銀銀證轉帳指數昨日為-2.85，其中個人投資者為-0.87，機構投資者為-1.98。這是自9月24日起連續11個交易日中，繼10月11日之後再次轉負，投資者投資熱情有所下降。

值得注意的是，個人投資者在此輪行情中投資熱情高漲，主導了該指數漲跌，並在10月8日創下新高，全部投資者銀證轉帳指數達到54.88，其中個人投資者為52.04。機構投資者相對冷靜，近11個交易日中，機構投資者資金有6個交易日在流出。

據了解，工行銀證轉帳指數計算方式為：(對應交易日銀轉證金額-對應交易日證轉銀金額)/2017年銀證轉帳淨轉入證券市場資金量每日均值，分別統計了個人、機構以及全部投資者的資金流出入情況，數值為正則表示資金淨流入。(jq)