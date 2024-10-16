16/10/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶103點子，報7.1250

《經濟通通訊社16日專訊》近期美指維持升勢，上日購匯力量偏強也令市場價大跌，拖累今日中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.1191，較上個交易日跌361點子，兩連跌，創9月12日以來逾一個月新低，上個交易日報7.0830。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開103點子，報7.1250，上個交易日即期匯率收盤報7.1147。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周二更新對上月美聯儲會議的預測時表示，他預計今年只會再降息一次，降息幅度為25個基點。

舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，只要數據符合預期，美聯儲今年仍將繼續降息，她還指出，儘管上月降息，但貨幣政策仍在推動通脹壓力下降。(sl)