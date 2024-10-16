16/10/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌3點報7.1150，續刷逾一個月低

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1150，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，三連跌，續創9月12日以來逾一個月新低，全日在7.1128至7.1250之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升87點子，報7.1276 。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1191，較上個交易日跌361點子，兩連跌，創9月12日以來逾一個月新低，上個交易日報7.0830。

交易員稱，市場預期美聯儲將放緩降息節奏令美指走勢堅挺，同時對特朗普可能勝選的憂慮也籠罩人民幣匯率，短期走勢料震盪偏弱。他們並表示，外部不確定性升溫更需國內經濟復甦向好對沖，關注明日中國房地產政策發布會可能帶來的政策提振。

招商銀行資金營運中心報告認為，近期利好美元的因素一方面是美聯儲降息交易收斂，另一方面特朗普交易再次回歸對美元走勢形成向上支撐。對於後市，10月美元兌人民幣仍大概率呈區間震盪走勢，關注7.15附近阻力。(sl)