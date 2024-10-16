16/10/2024 09:46

【傾力救市】余永定：實現經濟增長目標，基建投資增速要達兩位數

《經濟通通訊社16日專訊》中國社會科學院學部委員余永定近期與騰訊新聞《經濟大家說》等對話時，針對已出台的政策作出分析並提出對財政發力方向的建議。余永定表示，要實現全年GDP增長5%的目標，基建投資增速應該要達到兩位數，規模可能要達到約16萬億元人民幣到20萬億元人民幣左右。

余永定認為，加大財政政策的擴張力度尤為重要。寬鬆的貨幣政策本身並不足以解決「資產荒」問題，現在接力棒已經傳遞到發改委和財政部。他建議首先要給地方政府減輕債務壓力，中央政府要「出血」，該替地方政府還的債要還。

他認為，中國不必太擔心政府槓桿率過高的問題，中國的財政政策的擴張潛力依然巨大。政府要增發國債來彌補財政赤字，如發行國債導致利息率上升，產生「擠出效應」，人行可以通過公開市場操作把國債買走，抑制「擠出效應」。(sl)