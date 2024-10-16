16/10/2024 16:52

【傾力救市】廣東擬發169.25億再融資債，用於償還存量債務

《經濟通通訊社16日專訊》中國財政部在上周六(12日)舉行的發布會上強調防範化解地方政府債務風險，而自去年特殊再融資債重啟以來一直旁觀的廣東省首次現身，公告將於下周二(22日)發行總額為169.25億元(人民幣．下同)的再融資地方債，所募資金用於償還存量債務。

廣東省的公告顯示，即將在下周二發行的多期地方債中，有三期債用途為償還存量債務，具體包括10年期和7年期再融資一般債，以及15年期的再融資專項債。

據《路透》統計，2023年10月新一輪特殊再融資地方債重啟發行後，當年有29個省區市完成發行或公布了發行日程，總規模近1.39萬億元，募資均用於償還存量債務。

包括廣東在內，今年已經發行或公布發行用於償還存量債務的地方債規模為1302.1127億元，沒有「一案兩書」的地方債規模為8008.0713億元，二者合計超9300億元。

在地方債發行披露中的「一案兩書」中，「一案」是指《專項債券項目實施方案》，是專門針對某一具體項目制定的詳細實施方案，涵蓋了項目的背景、目標、實施計劃、資金籌措和使用等重要內容。「兩書」是指《項目財務評價報告書》和《項目法律意見書》，前者是由專業財務機構對項目進行的全面財務分析和評價，後者則是由法律專家對項目合法性和法律風險進行的評估。(sl)