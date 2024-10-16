16/10/2024 11:04

【施政報告】李家超:不斷求進自我革新，改革方案要因時制宜

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，指出要充分發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。

他指出，兩年多前，他在參選時就在政綱提出「我們必須有變革精神」、「要進一步革新」，會建立「以結果為目標」的政府，設定績效指標以改革政府文化，成立關愛隊加強地區服務，推出「提前上樓計劃」幫助市民縮短公屋輪候時間，及就協助劏房戶初中生解決跨代貧窮等提出一系列革新措施。他相信不斷求進，自我革新；我相信識變、求變，守正創新，靈活應對挑戰和機遇。

他提及，針對體系改革，他的理念是：體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜，並指上任以來，一直按這理念進行改革。(bn)