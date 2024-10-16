16/10/2024 11:07

【施政報告】李家超:破天荒設香港投資管理公司，設人才辦搶人才

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，回顧在經濟發展方面，破天荒成立香港投資管理有限公司，利用政府資金，促進產業和經濟發展；發展「八大中心」；「以產業導向」發展北部都會區(北都)；設立「人才服務辦公室」搶人才、「引進重點企業辦公室」搶企業；構建區域大學教育樞紐。

另在「一國兩制」的實踐建設方面，完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任；重塑區議會，落實「愛國者治港」原則體系建設；完成立法，讓到期地契有序地簡易自動續期50年，超越2047年，體現「一國兩制」的長期堅持。政府治理方面，改革政府架構體系，重置政策局職能，並由13局增至15局；增設三位副司長，強化統籌跨局工作；設立副司長領導專班，強化執行能力；改革政府文化，以結果為目標，制訂績效指標；建立「全政府動員」機制，以處理大型事故等。民生方面，推動醫療體制改革，建立邁向自主審批藥械體制；建立輸入醫護人員制度，改善公營醫療長期人手短缺；創新推出「簡約公屋」，填補公屋供應短期空白期；成立「解決劏房問題工作組」；凝聚資源精準扶貧；建立「一年一檢」最低工資保障制度；落實「三隧分流」等。



*今年《施政報告》將提及建立國際黃金交易市場；成立工作組發展低空經濟等*



李家超稱，改革只有進行時，沒有完結時。今年的《施政報告》會進一步深化改革，發掘新增長點；例如：建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開闢政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。

他稱，會繼續貫徹國家主席習近平七一重要講話的「四點希望」，並就改革和變化闡述理念和發展目標、關鍵措施及績效指標；同時制訂《施政報告》附篇，細列其他措施及相關事宜。(rh)