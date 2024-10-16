16/10/2024 11:09

【施政報告】李家超:中央關心香港，出台多項惠港措施

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，「一國兩制」的制度優勢，不勝枚舉。香港在應對疫情時、克服經濟困難時、尋找發展機遇時，中央始終關心香港，並出台多項惠港措施，從多方面支持香港的長期繁榮穩定。

他指出，在「一國兩制」下，香港以「一國」為根本，享「兩制」之利，可以香港所長，貢獻國家所需。香港享有國家優勢，同時享有國際優勢，這包括國家政策、保障和機遇。香港同時擁有全面開放的國際城市地位，奉行資本主義制度，資金、人員、資訊自由流通，採用普通法，有特區自身的立法和司法制度、法律、稅制、貨幣和金融制度等，是單獨關稅區，是國際大都會。

他又指，未來將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，充分發揮「一國兩制」制度優勢，保持香港長期繁榮穩定，為國家強國建設、實現中華民族偉大復興作出貢獻。(kl)