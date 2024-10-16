16/10/2024 11:11

【施政報告】李家超:國安風險突如其來，不能掉以輕心須保持警惕

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，安全和發展是鳥之兩翼。發展必須有一個安全的社會環境，特區今年3月完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任和歷史使命。新訂立的《維護國家安全條例》與《香港國安法》渾然一體、兼容互補，完善維護國家安全的法律制度和執行機制。但國家安全風險可以突如其來，不能掉以輕心，必須保持警惕。

他指出，維護國家安全，公職人員責無旁貸。《維護國家安全條例》第8(3)(a)條規定，凡香港特區的法律授予任何人任何職能，該職能須理解為包括維護國家安全的責任；第114條規定，公務人員須協助維護國家安全的工作。各政策局及部門須檢視其守則、指引及程序等，確保符合上述規定。

他又指，自覺維護國家安全至為重要。國家安全展覽廳今年8月啟用，深受市民歡迎。未來會培訓地區導師於社區推廣。明年配合第十個「全民國家安全教育日」，展覽廳會推出專題展覽。教育局也會更新國安教育課程框架。(kl)