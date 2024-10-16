16/10/2024 11:15

【施政報告】李家超:設發展低空經濟、旅遊熱點及銀髮經濟工作組

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，會進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，其中包括將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設；

另分別設「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；及「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

他稱，本屆政府自上任以來，推動多項跨政策統籌體系改革，及政府治理文化改革，強化政府治理體系。除了增設3位副司長加強領導和統籌跨局工作，為指定項目訂立了指標，審視進度和成效，建立「以結果為目標」、做實事、做成事的政府文化，並更新《公務員守則》以闡明公務員須抱持的基本信念及操守準則，及設立「全政府動員」制度強化應變能力等。政府將進一步深化改革，繼續強化政府治理體系。(rh)



