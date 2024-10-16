16/10/2024 11:18

【施政報告】李家超:香港與內地開展公務員雙向交流計劃

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，在公務員獎罰制度建設上，過去兩年的工作包括設立行政長官表揚榜、簡化著令表現持續欠佳公務員退休的機制、加強處理紀律個案的速度及力度等。未來會檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，進一步優化公務員紀律機制，明年就初步方案諮詢公務員敘用委員會。

他指出，公務員須充分掌握國家的施政理念和策略。政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。另在中央政府支持下，特區政府會繼續透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職。

他又指，未來政府會與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。另外，公務員學院會推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。學院亦會加強內部研究和培訓能力建設。



*公務系統數字化轉型*



李家超表示，「數字政策辦公室」將會全力鞏固政府及公營機構資訊系統的根基，並牽頭利用本地開發的生成式人工智能文書輔助應用程式，在政府部門試行後推行。今年內推出約20項數字政府及智慧城市方案，包括運用區塊鏈技術發出指定公務員考試電子證書及消防處牌照、利用人工智能處理市民查詢等。

另外，政府會訂定關鍵基礎設施營運者保障其電腦系統的責任，加強抵禦網絡安全挑戰的能力，今年內提交條例草案。(kl)