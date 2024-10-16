16/10/2024 11:19

【施政報告】李家超:推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，通過稅務優惠等措施，吸納企業落戶香港，推動大宗商品倉儲和貿易量。

他提到，香港黃金進出口量位居全球前列，及現今地緣政治複雜，突顯香港安全和穩定環境的優勢，吸引投資者在香港進行黃金倉儲，推動黃金交易、清算和交割。政府會發揮國際金融中心的機制和配套優勢，構建國際黃金交易中心。海空運輸綠色發展方面，政府會培育可持續航空燃料(SAF)和綠色船用燃料的產業發展，推動建設燃料加注中心。

李家超稱，國際金融、航運和貿易中心發展有相扣牽引的作用，除做大做強現有業務外，會建立新增長點，以建設大宗商品交易生態圈為切入點，匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心，把握機遇發展國際黃金、有色金屬及綠色運輸等市場，進一步推進國際金融、航運和貿易中心協同發展。(rh)