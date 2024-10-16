16/10/2024 11:24

【施政報告】李家超:放寬投資移民至豪宅，成交額至少五千萬以上

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，將優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，相關物業成交價須為5000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，可計入合資格投資金額內。

另政府會擴大稅務寬減適用範圍，將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類；又會爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

李家超稱，香港有2700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。政府會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。(rh)