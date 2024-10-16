16/10/2024 11:29

【施政報告】李家超:開拓海外新資金，優化上市審批

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府將會繼續積極拓展和深化海外網絡，包括與中東、東盟地區的金融合作，舉辦更多國際金融盛事，並在金融領域上尋求進一步與伊斯蘭市場合作。

他指出，政府未來將進一步優化證券市場包括開拓海外新資金，落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金(ETF)在中東上市，吸納當地資金配置港股；其次善用與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股(IPO)。

他又指出，未來將優化上市審批程序，證監會和港交所將公布進一步優化上市批核流程的具體措施，令上市申請審批時間更有確定性；以及提升市場效率，證監會和港交所會提升市場效率及降低交易成本，包括檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等。(kl)