16/10/2024 11:32

【施政報告】李家超:構建國際級黃金倉儲，建立國際黃金交易中心

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，稱為金融業開創新增長點。財經事務及庫務局將成立小組，推行建立國際黃金交易中心的工作，包括強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

李家超稱，香港的黃金進出口量位居全球前列，地緣政治日趨複雜，突顯香港的安全性和穩定環境優勢，吸引國際黃金現貨在香港儲存，推動黃金交易、清算和交割，更可發展香港成為黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈的發展。



*金管局將推出「可持續金融行動計劃」*



他亦稱，在提升綠色金融生態系統方面，金管局將推出「可持續金融行動計劃」，財庫局亦將在今年內推出全面採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)路線圖，目標使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。(rh)