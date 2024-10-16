16/10/2024 11:38

【施政報告】李家超:建立大宗商品交易生態圈，構建港口智慧系統

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，金屬和礦產等大宗商品佔全球航運交易量一半以上。船東和大宗商品交易商是航線和海運服務的主要使用者，吸引他們集聚香港運作，可帶動海運服務，並推動期貨對沖等金融和專業服務，有利鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位。政府會研究相關稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港，構建大宗商品交易生態圈。

政府會把握機遇，推動建立設施和配套，吸引內地企業在香港進行大宗商品貿易，尤其有色金屬，進一步推動香港航運和貿易服務。他亦稱，有國際大宗商品交易所表示計劃在香港設立認可倉庫，在港存儲交割大宗商品，包括有色金屬產品。

此外，政府會在明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能，促進航運、港口及物流業持份者信息互聯互通；亦會與國際海運組織和企業舉辦更多大型活動，向全球宣揚香港海運實力。(rh)