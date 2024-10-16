16/10/2024 11:40

【施政報告】李家超:構建高增值供應鏈服務中心，貿易融資電子化

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府未來將會構建高增值供應鏈服務中心。

他指出，香港擁有豐富離岸貿易和供應鏈管理的優質人才和網絡，包括生產鏈管理、出口信用風險管理、貿易融資、營銷、檢測認證、會計等專業服務。



*為在港企業提供一站式多元專業諮詢服務*



未來會加強高增值供應鏈服務，包括構建高增值供應鏈服務機制，貿發局會建立機制，加強對接，吸引內地企業到香港建立國際或區域總部，並為在港企業提供一站式多元專業諮詢服務，協助它們「走出去」；加大保障企業出口，信保局的法定最高彌償百分率會由90%提升至95%，並提供更多、覆蓋地區更廣的免費買家信用調查服務。信保局亦會擴大對電商的融資支援。



*「商業數據通」預計明年與土地註冊處系統連接*



政府將推動中國信保落戶香港發展，提供海外投資及較長投資年期的出口信用保險服務，為在港內地企業「出海」和外資進入內地時，提供更完善出口信用服務；推動貿易融資電子化，金管局正透過「Ensemble」項目沙盒試驗電子提單代幣化，善用科技降低欺詐風險，協助金融機構批出貿易相關融資。

金管局亦會和其他地區以試驗形式，制訂傳輸相關貿易資料的機制，促進跨境數據流動和國際貿易數碼化；亦會透過「穩定幣發行人沙盒」，讓潛在發行人測試不同區塊鏈應用場景，包括跨境支付解決方案；及利用數據提升金融服務，金管局「商業數據通」預計明年與土地註冊處系統連接，協助銀行善用數據優化服務。(kl)