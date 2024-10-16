16/10/2024 11:40

【施政報告】李家超:加大開拓內地服務貿易，強化貿易機制對接

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，除擴展歐美市場外，會繼續擴闊經貿網絡，尤其「一帶一路」國家，包括加大開拓內地服務貿易，會落實剛簽署的CEPA服務貿易修訂協議，並加強推廣和提供協助，內容包括內地對多個服務領域進一步開放，包括建築工程、檢測、認證、金融、電影、電視等，更在大部分領域取消經營3年規定優惠香港，同時吸引更多初創企業、海外企業和人才落戶香港以進入內地。

另在強化貿易機制對接方面，政府繼續爭取早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），現正分別與孟加拉國和沙特阿拉伯進行投資協定談判，並計劃分別與埃及和秘魯開展談判。政府亦已完成與秘魯的自由貿易協定談判，期望今年內正式簽，並會擴展全球經貿辦事處網絡，聚焦新興市場經貿聯繫；及

他稱，會繼續積極外訪「一帶一路」等重點市場，率領工商界及專業服務界到「一帶一路」市場考察，並籌辦「一帶一路跨專業論壇」，推廣香港專業服務。



*財庫局年內交條例草案，制訂引入公司遷冊機制*



政府將加大力度吸引海內外重點企業在香港設立總部或分部業務，財庫局今年內提交條例草案，制訂引入公司遷冊機制，讓有意來港的公司，無須先在海外的原註冊地清盤並在港成立全新公司，而可保留公司的法人團體身份。另會讓香港註冊公司的外國人員（包括非永久性居民）到內地的「一簽多行」簽證有效期增至最長5年，並加快處理。

他亦稱，為更吸引內地企業利用香港「出海」，會提供更多金融服務，促進內地金融企業國際化，把海外業務在香港統籌管理。金管局正就增強離岸人民幣流動性、科技應用和國際合作上，研究助力「出海」的內地企業享受跨境人民幣結算融資便利。(rh)