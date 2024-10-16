16/10/2024 11:47

【施政報告】李家超:開展國際法律人才培訓，設體育爭議解決制度

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府將開展國際法律人才培訓，「香港國際法律人才培訓學院」今年會正式啟動，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。律政司的專責辦公室及專家委員會正全力推進工作。

他又指，國際調解院總部將在相關國際公約通過生效後落戶香港。政府會完善本地調解專業認證和紀律體系建設，進一步強化國際調解中心。未來將會在政府合約加入調解條款，鼓勵私營機構參考使用，並推出「社區調解先導計劃」增加培訓，推動調解文化。另外，隨著體育運動和產業發展，體育糾紛愈趨複雜，亦會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。(kl)