16/10/2024 11:51

【施政報告】李家超:設百億創科產業引導基金，吸引初創落戶香港

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。

他指出，政府會加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括：設立100億元「創科產業引導基金」，成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈；優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設；及發揮港投公司「耐心資本」力量，港投公司會繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

他提及，政府將推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。(bn)