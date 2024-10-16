16/10/2024 11:58

【施政報告】李家超:預留逾7億資助的士和專營巴士公司購電動車

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。

政府未來將進一步推動新能源發展，包括：設立可持續航空燃料（SAF）用量目標，加快航空業碳減排，滿足國際航空公司對SAF日益增加的需求；另外發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈，就供需情況、存儲、加注等作長遠產業發展規劃；及推動綠氫和低碳氫能，積極協助業界建設太陽能製氫裝置作為產業示範，明年提交條例草案，確保氫燃料安全使用。政府亦會擬備香港氫能標準認證模式。(kl)