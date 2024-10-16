16/10/2024 11:59

【施政報告】李家超:明年提建議加強版權條例保障人工智能發展

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，會加強保障研發創新和創意成果，包括明年提出建議加強《版權條例》保障人工智能技術發展；現正檢視註冊外觀設計現行制度，明年展開諮詢；並就優化知識產權訴訟程序提交修例建議，讓高等法院更有效管理及審理相關訴訟。此外，於明年，知識產權署轄下的商標註冊處會推出全新人工智能輔助圖像檢索服務，便利公眾檢索商標數據庫。

他亦稱，在中央政府的支持下，香港計劃明年參與世界知識產權組織法律判決資料庫，分享香港法院重要的知識產權判例。

加強知識產權人才培訓方面，政府將繼續與專利代理業界和持份者商討，籌劃設立本地專利代理服務的規管安排，涵蓋資歷、註冊等方面；知識產權署會與資歷架構秘書處合作，開發實用教材供培訓機構使用，將惠及23個不同行業的從業員。(rh)