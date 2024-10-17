17/10/2024 15:48

目標價(元) 評級 太古地產(01972) 18 優於大市 領展房產基金(00823) 45 優於大市 新鴻基地產(00016) 70.5 遜於大市

《經濟通通訊社17日專訊》中信里昂發表研究報告指，行政長官李家超於《施政報告》公布提振經濟的措施，該行歡迎放寬住宅物業按揭成數措施和吸引人才的努力，但該行認為，鑑於2月更激進的寬鬆政策僅提供了暫時的提振，是次相關措施的影響可能有限，因租金收益率仍遠低於貸款利率和美國國債收益率。該行表示，在經濟疲軟、利率環境仍然較高和庫存水平較高的情況下，開發商仍在以低於市場的價格推盤，預計香港房地產價格將在明年下半年觸底前再下跌5%，認為發展利潤率下降和房地產銷售放緩將繼續影響香港地產商的盈利。並對新鴻基地產(00016)給予「遜於大市」的評級，首選股為太古地產(01972)和領展房產基金(00823)。(bn)表列相關股份的目標價及評級:*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。