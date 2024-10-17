17/10/2024 15:47
【施政迴響】摩通:施政報告放寬措施有利港銀，首選中銀大新
《經濟通通訊社17日專訊》摩根大通發表研究報告指，本周三發表的《施政報告》進一步放寬了抵押貸款和房地產相關貸款的宏觀審慎措施，並加強了中小企業融資擔保計劃，這兩項措施將有助於銀行更靈活地管理相關領域的資產品質風險，因而為銀行業帶來更多正面效應。
該行表示，相關措施為銀行管理資產質素風險帶來正面作用，在一定程度上有助於緩解相關資產的壓力，提高中小企業融資擔保計劃的靈活性，雖然主要有利於邊際借款人，但仍有助於減少潛在的預期信貸損失，鑑於潛在利潤增長較好且收益率較高，中銀香港(02388)和大新銀行集團(02356)仍是該行本地銀行的首選。(bn)
表列該行予相關股份的目標價及評級:
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
該行表示，相關措施為銀行管理資產質素風險帶來正面作用，在一定程度上有助於緩解相關資產的壓力，提高中小企業融資擔保計劃的靈活性，雖然主要有利於邊際借款人，但仍有助於減少潛在的預期信貸損失，鑑於潛在利潤增長較好且收益率較高，中銀香港(02388)和大新銀行集團(02356)仍是該行本地銀行的首選。(bn)
表列該行予相關股份的目標價及評級:
|目標價(港元)
|評級
|中銀香港(02388)
|28
|增持
|恒生銀行(00011)
|104
|中性
|大新金融(00440)
|28
|增持
|大新銀行集團(02356)
|8.7
|增持
|東亞銀行(00023)
|8.3
|減持
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。