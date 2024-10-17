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目標價(港元) 評級 中銀香港(02388) 28 增持 恒生銀行(00011) 104 中性 大新金融(00440) 28 增持 大新銀行集團(02356) 8.7 增持 東亞銀行(00023) 8.3 減持

《經濟通通訊社17日專訊》摩根大通發表研究報告指，本周三發表的《施政報告》進一步放寬了抵押貸款和房地產相關貸款的宏觀審慎措施，並加強了中小企業融資擔保計劃，這兩項措施將有助於銀行更靈活地管理相關領域的資產品質風險，因而為銀行業帶來更多正面效應。該行表示，相關措施為銀行管理資產質素風險帶來正面作用，在一定程度上有助於緩解相關資產的壓力，提高中小企業融資擔保計劃的靈活性，雖然主要有利於邊際借款人，但仍有助於減少潛在的預期信貸損失，鑑於潛在利潤增長較好且收益率較高，中銀香港(02388)和大新銀行集團(02356)仍是該行本地銀行的首選。(bn)表列該行予相關股份的目標價及評級:*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。