17/10/2024 11:37

滙豐環球研究對本地地產股最新評級及目標價 本地地產股 評級 目標價(港元) 新地(00016) 買入 116 長實(01113) 買入 44.6 太古地產(01972) 買入 20.7 嘉里建設(00683) 買入 19.6

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐環球研究在研報中指出，《施政報告》支持措施可望加快樓市穩定步伐，放寬按揭成數及將5000萬元以上豪宅納入投資移民計劃，可能利地產市場。該行認為，新地(00016)及嘉里建設(00683)可能受惠更多；同時該行亦看好長實(01113)及太古地產(01972)。4本地地產股均獲予「買入」評級。*新地、嘉里建設或更受惠*該行指出，相關措施意味著取消自2009年以來，政府所推出所有逆周期措施，該行預期今年全年樓價增長5%，逆轉自2022年的下行周期，該行亦地產行業正面看法，發展商應受惠於政策支持及減息周期。政府亦提到，已向中央政府建議恢復深圳居民「一簽多行」個人遊簽注等措施。雖然該行認為消費者習慣已改變，零售業存在一些結構性挑戰，但如果相關措施落實，可能有助於穩定零售市場。該行認為，商場業主或因派息確定性改善而受惠及進入價值復甦階段。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。