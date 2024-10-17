17/10/2024 16:25

【施政迴響】花旗料今年樓價仍跌一成，明年中後或觸底

《經濟通通訊社17日專訊》花旗研究在研報中指出，《施政報告》支持樓市措施符合市場預期，包括放寬按揭成數及將5000萬元以上豪宅納入投資移民計劃等。該行稱新地(00016)及恒地(00012)估計最為受惠，料短期跑贏大市。

該行指出，在放寬按揭成數方面，規定實際上已回復至2009年首推壓抑市場措施前水平，似乎有利於投資需求。該行維持今年樓價預測下跌10%，同時預計2025年中以後，樓價可能觸底。至於5000萬元以上豪宅納入投資移民計劃，該行則料分別有利於新地、信置(00083)、嘉里建設(00683)、長實(01113)、恒地等豪宅項目。

雖然樓市有政策支持，加上進入減息周期而有所推動，零售亦會因政府下調烈酒稅及推動盛事而復甦，零售銷售跌勢放緩。不過，花旗仍稱，揀選地產股仍然取決於股息或股息率，因此預期上述兩地產股短期跑贏大市。(rh)



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