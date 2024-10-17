17/10/2024 17:29

《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股昨日（16日）反彈，道指再創收市新高。投資者繼續撤出超大型股，助力華爾街其他領域上漲。道指升337.28點或0.79%，報43077.70點；標普500指數升27.21點或0.47%，報5842.47點；納指升51.49點或0.28%，報18367.08點。港股方面，恆生指數收市報20079，跌207點或1%，成交1913億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議舉行，之後召開記者會，歐洲央行總裁拉加德發表講話。10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在IMF和世界銀行年會前發表講話。11:00pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比在第五屆經濟學及相關領域職業道路探索年會前致歡迎辭；同一時間，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾在兩日峰會後召開記者會，峰會主要議題包括烏克蘭、中東問題，很可能也討論了移民和防衛問題。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月貿易收支，經季節調整料由155億歐元升至176億歐元；9月消費者物價指數月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.2%收窄至1.8%。今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由3.65%降至3.4%。8:30pm，美國公布9月零售銷售，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由186.1萬升至186.5萬；首次申請失業救濟金人數料維持於25.8萬。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由78%降至77.8%；9月工業生產月率料由0.8%逆轉至下滑0.2%。10:00pm，美國公布10月NAHB房屋市場指數，料由41升至42。明日4:00am，美國公布8月長期資本流動。

在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(NFLX)、黑石(BX)等。(wa)