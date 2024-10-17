17/10/2024 07:50

《國金頭條》小型股助力美股反彈，道指大漲330點至歷史新高

《經濟通通訊社17日專訊》美股周三（16日）反彈，道指再創收市新高。投資者繼續撤出超大型股，助力華爾街其他領域上漲。追蹤規模較小企業的羅素2000指數，觸及近三年來最高水平。

道指升337.28點，或0.79%，報43077.70點；標普500指數升27.21點，或0.47%，報5842.47點；納指升51.49點，或0.28%，報18367.08點。

除道指再創新高之外，標普500指數今年以來已累計上升22%，高盛集團交易團隊稱，這種行情有望延續至2024年最後數月，並有可能會遠高於6000點。

大型科技股多數下跌，不過英偉達上漲3.1%。彭博一項追蹤科技股「七巨企」的指標基本持平。公司財報方面，摩根士丹利上漲6.5%，推動第三季度利潤大幅增長32%。業績超出預期的美國聯合航空控股股價上漲12%。

華爾街分析指，隨著大選臨近、經濟恢復平衡，期待已久的撤出大型股、向其他領域輪動或終將發生。



*英鎊兌美元一度下跌0.7%*



美匯指數一度觸及11周高位103.6，紐約尾盤漲0.3%，至103.59。美元兌日圓再漲0.4%，至149.765，接近周一（14日）高位。

英鎊兌美元一度下跌0.7%，至1.298，為8月20日以來最弱。歐元兌美元連續第三個交易日走低，下跌0.4%，至1.0855，觸及兩個月新低。紐元兌美元一度下跌0.7%，至0.604，為8月19日以來的最低水平，但隨後跌幅減半。



*金價在歷史高位附近徘徊*



現貨黃金升0.62%，至每盎司2679.12美元，於歷史高位附近徘徊。中東地緣政治緊張局勢、美國大選的不確定性等引發市場擔憂支持金價。紐約期油跌0.3%，報每桶70.39美元，主要因為日前以色列聲稱不會攻擊伊朗石油設施，令原油遭到大幅拋售。布蘭特期油結算價基本持平，報每桶74.22美元。(jf)