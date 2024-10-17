17/10/2024 13:46

【外圍經濟】強美元捲土重來，亞洲貨幣走軟，擾亂各國央行減息

《經濟通通訊社17日專訊》美元新一輪走強，為正考慮進一步放鬆貨幣政策的亞洲央行帶來變數。外電分析指，如果漲勢持續，印尼、菲律賓等國的處境可能變得複雜，因為它們正在考慮進一步降息。

聯儲局此前減息半厘，導致美元在第三季度走軟，為亞洲央行啟動降息提供了契機。菲律賓和泰國央行周三（16日）已將基準利率下調25個基點。但與此同時，美元兌亞洲地區貨幣本周觸及近兩個月高點。



＊印尼和新加坡按兵不動＊



在本周的政策會議上，印尼央行和新加坡金管局按兵不動。10月迄今印尼盾兌美元已下跌超過2%，促使印尼央行數月來首次出手干預。泰銖和菲律賓披索則跌3%左右。

分析指，美元走強會增加這些國家的進口成本，進而刺激國內通脹加劇。投資者目前正在重新調整對聯儲局寬鬆步伐和深度的預期，並權衡11月5日美國總統選舉可能引發的市場動盪。

滙豐控股首席亞洲經濟學家諾伊曼（Frederic Neumann）指出：「鑒於聯儲局似乎不像之前那麼急於放鬆政策，美元因而走強，未來幾個月亞洲央行能降息的次數有限。」（jf）