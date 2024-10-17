17/10/2024 08:46

【施政報告】消息：新醫學院開辦時間學額等細節將由工作小組考慮

《經濟通通訊社17日專訊》施政報告首次表明，將支持本地大學籌建第3間醫學院，並已在北部都會區的牛潭尾預留土地作興建校舍及教研醫院之用。當局計劃短期內成立工作小組，邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書，並於6至9個月內提交初步建議。

政府消息指，院校開辦時間、學額等具體細節由工作小組考慮，除了香港科技大學及香港理工大學早前表示有興趣申請，主打中醫的香港浸會大學昨亦首次表態，浸大校長衞炳江表示，浸大一直致力以優質醫學教育、研究和服務提升市民的健康，支持本地大學籌建第3所醫學院，並會就此作積極探討。

不過政府消息人士表明，基於資源及人力考慮，多於一間新醫學院機會不大，若沒有符合要求的計劃，亦不排除不會設立新醫學院。政府未有制定新醫學院規範，被問到是否過於被動，消息人士表示，籌建第3間醫學院複雜方案，需要實事求是，無論方案如何，均會為本港醫療發展帶來正面影響。(hl)