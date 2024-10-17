17/10/2024 11:05

【施政迴響】國泰歡迎擴大機場城市規劃，鞏固港國際航空樞紐地位

《經濟通通訊社17日專訊》國泰航空(00293)表示，施政報告提出多項進一步強化香港國際航空樞紐地位的措施，包括吸引旅客、舉辦大型盛事、吸引高端人才來港、把握三跑道系統 啟用的機遇，以及擴大機場城市規模超過一倍等連串建議。

國泰集團行政總裁林紹波表示，香港國際機場不單是全球其中一個最繁忙的國際機場，更是全球最繁忙的貨運門戶。熱切期盼三跑道系統即將啟用，開創令人振奮的機遇，包括每年增加數以千萬計的乘客和數以百萬噸的貨運量。他又歡迎政府大幅擴充機場城市規劃的計劃，此舉將為機場生態圈吸引更多旅客，並帶動香港零售活動，鞏固香港國際頂尖航空樞紐地位。

林紹波表示，國泰衷心期待香港國際航空樞紐邁向新紀元，推動香港攀上另一高峰。集團致力透過緊密的航班網絡，促進香港的未來發展。在2025年內，隨著集團不斷擴展網絡，國泰集團的乘客將可飛往全球100個航點。

此外，國泰亦支持政府繼續全力發展香港的盛事旅遊經濟，集團除了長期與西九文化區管理局合作，亦會一如既往贊助國泰/滙豐香港國際七人欖球賽，推動香港站上世界舞台。

國泰亦歡迎政府持續加強香港與大灣區其他城市的多式聯運連繫，亦期望與政府合作，支持香港國際機場與珠海機場之間的協同效應，加強「經珠港飛」直通客運服務，並共同發展國際貨運業務。

國泰亦全力支持政府進一步支持發展及採用可持續發展航空燃油(SAF)的措施。這將進一步推動整個航空業加快採用SAF，並滿足日益增長的國際需求。此外，亦歡迎政府加強各項人才輸入計劃，以配合香港「八大中心」發展的措施。(bi)



