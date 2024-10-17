17/10/2024 13:17

【施政迴響】冼漢廸：施政報告體現政府銳意改革，重視創科發展

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨日發表任內第三份《施政報告》，主題為「齊改革同發展 惠民生建未來」。港區人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸表示，對施政報告表示高度肯定，認為報告充分體現了特區政府在銳意改革、社會發展、傾聽民意、改善民生等方面的努力與行動。

他指出，特區政府的施政理念集中在「改革求變 由治及興」，並針對體系改革提出，建立欠缺部分、糾正缺陷部分、突破瓶頸部分，以及鞏固良好部分，展示了特區政府對國家頂層設計和規劃的積極響應，以及對香港實際情況的深刻理解和把握，亦表明對於推動社會和經濟的全面改革有著明確的決心。



*設百億創科產業引導基金，反映對創科重視程度提升*



他表示，注意到施政報告在「因地制宜發展新質生產力」章節中提出，設立100億元「創科產業引導基金」--成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。這表明特區政府對創新科技的重視程度進一步提升，投資思路亦更加成熟和多元化。發展新質生產力是國家戰略，報告提出完善新型工業發展策略和體制建設，以推動傳統產業升級轉型，實現因地制宜發展新質生產力。



*優化「創科創投基金」助激發初創企業活力*



冼漢廸表示，一直積極倡導在香港因地制宜發展新質生產力，已組織或參與了14場宣講會，以宣傳因地制宜發展新質生產力的重要性。他指出，《施政報告》提出優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設，有關舉措將有助於激發初創企業活力。此外，《施政報告》還提出建設研發平台、擴大研究資助、發展低空經濟和通訊科技等，以及在InnoHK研發平台下成立一所研究中心參與國家航天任務，這將有力推動香港創新科技的全面發展，為香港的長遠發展提供持續動力。



*倡加強與國家創新體系融合，研教育科技等規則銜接*



關於打造國際高端人才集聚高地，《施政報告》提出，統籌推進教育、科技、人才融合發展，成立「教育、科技和人才委員會」。冼漢廸表示，互聯網專業協會建議，特區政府應進一步加強與國家創新體系的融合，探索與內地在教育、科技和人才方面的規則銜接和機制對接，如職業教育學歷層次的銜接、科研管理制度的對接等。此外，在集聚人才方面，本會建議特區政府主動招攬在外國世界500強企業工作的香港同胞，他們既熟悉香港，又具備能力和對家鄉的情感，是香港打造國際高端人才集聚高地的重要人才資源。同時，特區政府亦需要完善人才服務措施，為回港人才的家人提供合適配套服務，如配偶工作、子女教育等方面。



*倡新皇崗口岸大樓推行人面辨識「無感」通關模式*



冼漢廸表示，於今年兩會期間，提出了設立內地與港澳「通關白名單」，利用人面識別等創新技術實現「快速通關」甚至「無感通關」的建議。《施政報告》中提出，透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街。該會認為，這一舉措體現了特區政府在創新科技應用方面的前瞻性和積極態度，同時也體現了對惠民生的承諾。

此外，《施政報告》亦提出，在北部都會區落成實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓。該會建議，在新皇崗口岸大樓也推行透過人面辨識科技的「無感」通關模式，為將來在全港各口岸推廣積累實踐經驗。



*河套香港園區發展綱要年內發布，首三座大樓年底落成*



今年7月，冼漢廸參與了新田科技城填塘相關修定規劃草圖申述會，並表達了積極支持的態度和意見。《施政報告》即指出，新田科技城的首批用地會推出市場，可見特區政府的重視和推進力度。關於兩地合作，《施政報告》指今年內發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，並提出促進港深兩地園區間人員、物資、資金和數據流通的創新政策。冼漢廸表示，該會認為這一舉措的實施將有助於暢通科技創新要素流通路徑，為香港帶來新的發展機遇。《施政報告》亦指出，香港園區現正提速、提量，首三座大樓將在年底起陸續落成，其餘五座大樓未來五年將全部落成。

冼漢廸投資的創科企業創冷科技即是首批入駐園區的企業，享受兩地科創資源和便利服務。創冷科技亦在《施政報告》「加速生產綠色轉型」章節中被提及，因其在無電製冷技術上的創新，獲得環境及生態局的協助，以促進香港綠色工業發展。



*新CEPA協議公布，倡與內地制定更具體實施指引*



此外，近期簽署的《關於修訂〈CEPA服務貿易協議〉的協議二》在金融、電信、建築、旅遊等領域進一步降低或取消了對香港服務提供者的准入門檻，並提出部分開放措施將在大灣區率先實施，進一步推進粵港澳大灣區機制對接、規則銜接。該會建議，特區政府應積極與內地有關部門溝通，制定更為具體的實施細則和指引，確保這些開放措施能夠真正惠及香港的企業和居民。(bi)

