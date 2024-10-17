17/10/2024 13:20

【施政迴響】邱達根:設母基金帶動資金流入，填補創科資金鏈缺口

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨日發表任內第三份《施政報告》，立法會(科技創新界)議員邱達根表示，感謝特首採納了他的建議，設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智慧及新能源等。他相信，政府成立母基金將有助帶動更多資金流入本港，填補創科資金鏈缺口，同時亦可吸引更多風險投資基金及優良的創業團隊來港發展。



*歡迎政府為中小型科技企業及初創提供更多支援*



邱達根補充說，就推動創科發展，過去除了建議政府成⽴母基金外，亦建議政府為中⼩型科技企業及初創提供更多支援，歡迎《施政報告》推出多項措施，包括優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業、撥款1.8億元以1(政府):2(機構)的配對比例，推出「創科加速器先導計劃」等。他希望政府能夠盡快推出有關措施，為本港科技企業，尤其是資源較短缺的初創企業，提供切實支援，形成更完善的初創生態圈及發展環境。



*冀政府積極考慮金融服務業界應用人工智能建議*



對於《施政報告》提出推展航太科技研發及推進通訊科技發展，並會在InnoHK研發平台下成立一所研究中心，參與嫦娥八號任務，邱達根表示，國家既已制訂清晰的航太發展策略和規劃，本地大學亦具備不少相關的優秀科研團隊和人才，香港應把握這個大好機會，積極探討如何乘著國家航太發展東風，全面推進香港的航太相關科技發展。

發展新質生產力方面，邱達根表示，今次《施政報告》都有著墨，並交代財庫局將會發表政策宣言，闡述金融市場應用人工智慧的政策立場和方針，以及將會就規管虛擬資產託管服務提供者推出發牌制度，可見政府是積極求變，值得支持，亦希望政府積極考慮G19經濟及財金小組早前向財庫局局長提交有關金融服務業界應用人工智能的建議。



*冀政府與內地商討並推出DigiPass數碼工作簽證*



推動北部都會區發展及深化大灣區合作方面，《施政報告》提出探討選取試點產業園區、試行「片區開發」模式，以及將會與國家有關部委探討試行創新的便利措施等，邱達根希望特區政府採納他的建議，與內地積極商討並推出DigiPass數碼工作簽證，便利持有該簽證的大灣區科技人員，可以自由往返香港與大灣區內地城市。同時，亦希望政府加快推動跨境數據流通，為市民和工商界在日常生活和經濟活動方面，提供更多便利，亦可助力科研及科技發展。



*歡迎施政報告提出多項措施推動體育發展*



政府將會透過修訂法例，要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口。邱達根表示樂見政府透過立法，推動公私營醫療服務提供者上傳重要健康數據，這是他爭取多年取得的成果。至於《施政報告》明確表示支持籌建第三所醫學院，對於推進醫療科技及藥物研發將會有莫大裨益。另外，《施政報告》提出多項措施推動體育發展，包括發展體育產業主場經濟，以及打造啟德體育園為體育和盛事地標等，他表⽰歡迎。(bi)