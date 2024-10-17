17/10/2024 16:18

【施政迴響】瑞銀：放寬按揭成數及新資本投資者計劃有利豪宅市場

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨日發表第三份施政報告，要點包括價值3000 萬元以上的住宅按揭成數上限進一步放寬；將豪宅投資(價值5000萬元以上)納入新資本投資者入境計劃；鼓勵酒店和商用建築改建為學生宿舍；計劃完全替換住宅樓宇中不合標的劏房；提早三年落成啟德跑道智慧交通專案。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉認為，按揭成數上限的放寬和新資本投資者入境計劃的修改將對香港豪宅市場產生積極影響。同時，改建學生宿舍可能利好酒店、辦公樓和工業物業業主，因為改建後回報更高且競爭減少。

他又指，對大眾住宅市場的影響基本為中性，因為劏房逐步被完全替換將抵銷公屋供應的增加和學生宿舍的改建。在公屋方面，港府預計2026-30年度總供應量將達到18.9萬套(包括簡約公屋)，2023-27年度增加80%。政府預計到2027年度，公屋租賃的平均輪候時間將從目前的5.5年縮短至4.5年。在私人住宅方面，預計未來10年需求將達到13.2萬套，並已為未來5年準備了8萬套土地供應。政府在批售土地時，會確保市場環境平穩及健康發展，並指未來將有節制的供應私人住房。港府還計劃逐步完全替換不合標的劏房，目前有11萬戶家庭在劏房居住。此外，政府將鼓勵酒店和商用建築改建為學生宿舍，但執行細節仍不清楚。(bi)