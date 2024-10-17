17/10/2024 19:06

【施政迴響】中小型企業總商會歡迎政府推出多項支援中小企措施

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超昨日公布任內第三份《施政報告》，香港中小型企業總商會表示，報告中以大幅度提中小企，並推出多項惠及中小企的支援措施，涵蓋企業融資、補充人才、稅務調整、數碼營商等不同範疇，關注中小企業需要。

該會對早前建議特區政府改善「中小企融資擔保計劃」以減輕中小企的財政負擔獲得接納感到欣喜，認為「中小企融資擔保計劃」的借款企業可申請最多12個月「還息不還本」，而八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至10年和8年，計劃也向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」的選項，將令中小企更易融資，穩定現金流，以應付各種經濟變數。該會同時建議特區政府在計劃下推出豁免審批予已還款及紀錄良好的中小企業，減省審批的行政工序，迅速紓緩中小企的資金壓力。

該會又歡迎政府注資10億元到「BUD專項基金」中，並擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，且更針對性資助企業推行綠色轉型項目，使中小企業有更充裕的資金向外拓展業務和升級轉型，同時推動本港ESG的發展，減少企業碳排放，邁向綠色經濟。

在數碼轉型方面，不少零售及餐飲業以外的中小企業對於「數碼轉型支援先導計劃」期待已久，故此業界十分歡迎計劃的涵蓋範圍延伸至旅遊及個人服務界等多個行業。該會期望計劃在未來將擴大至更多行業，令各行業中小企均能受惠，提升競爭力。

此外，香港出口信用保險局的法定最高彌償百分率會由90%提升至95%，及擴大對電商的融資支援，該會相信配合貿發局於內地和海外展覽會設立更多香港館，並與工業貿易署共同加強支援中小企發展品牌和拓展電商銷售網絡，將有助加強推廣香港品牌。(bi)





