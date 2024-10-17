17/10/2024 09:17

【施政報告】李家超：物業市場未見炒賣跡象，強調政策要因時制宜

《經濟通通訊社17日專訊》施政報告宣布，放寬物業按揭貸款成數上限劃一至七成；另外「新資本投資者入境計劃」容許申請人投資住宅物業，單一物業成交價須至少5000萬港元。對於有關措施會否令樓市「炒風」重現，行政長官李家超表示，目前物業市場未見有炒賣的跡象，強調政策要因時制宜，令物業市場健康發展。

他指，政府沒有放棄研究協助青年置業，指當局初步研究認為，強積金始終是市民退休後生活保障，但現時沒有排除任何可能性，他已著同事繼續研究，包括考慮其他方法，但涉及不少細節要考慮，例如儲錢後最終不買樓或儲不夠錢，應如何解決，當局會繼續研究。

對於「簡樸房」，他指出，現有劏房戶有四成有資格上公屋；有兩成要等待成為居港七年居民，也有機會上樓，因此有五成至六成住戶是有機會上公屋。他期望用真正公屋容納有關市民，現時是過渡措施，有些特別個案會作特別處理，政府不希望有人無家可歸，要有不同方法令他們「有瓦遮頭」。(bn)



